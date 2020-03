Truffa a discapito delle imprese: la Camera di Commercio smentisce le richieste arrivate tramite email

In questi giorni alcune imprese hanno ricevuto comunicazioni relative al pagamento del Diritto Annuale da parte di indirizzi PEC non ufficiali, spacciati come provenienti dal sistema delle Camere di Commercio. In realtà si tratta di richieste estranee al sistema camerale e verso le quali si raccomanda, pertanto, di porre la massima attenzione, evitando qualsiasi azione relativi a link o allegati eventualmente inviati con la mail. La Camera di Commercio di Napoli rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni, che potranno essere richiesti all’Ufficio Diritto Annuale (diritto.annuale@na.camcom.it). Di seguito il comunicato ufficiale.