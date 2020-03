Tribunali chiusi a causa del coronavirus: avvocati in sciopero fino al 20 marzo

La recente chiusura delle scuole fino al prossimo 15 marzo fa esplodere la protesta degli avvocati che vorrebbero chiusi i tribunali, luoghi di enorme affollamento dove mantenere una distanza minima fra gli utenti e gli operatori della giustizia è praticamente impossibile.

A tal proposito, dunque, l’Ufficio di coordinamento dell’organismo congressuale forense ha “indetto l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 6 e fino al 20 marzo 2020”, a causa dell’emergenza Coronavirus e della mancata predisposizione di apposite norme per tutelare gli avvocati italiani. L’astensione verrà considerata come “legittimo impedimento”.

Secondo l’Ocf “l’assunzione di misure adeguate a garantire la salute e l’incolumità degli Avvocati Italiani si rende indifferibile in via di prioritaria urgenza”. Tanto che, si legge ancora nella delibera, viene considerato “che la situazione venutasi a determinare rientra nella ipotesi dei ‘gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori’”.