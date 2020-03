Tribunale verso la sospensione fino al 15 aprile

Dovrebbe essere emanato dal governo nella giornata di oggi il nuovo decreto che includerebbe «la sospensione dei termini processuali a tutti i procedimenti» e fisserebbe al 3 aprile, «ma più probabilmente al 15 aprile il periodo di sospensione delle udienze oltre altri relativi incombenti». La sospensione dovrebbe valere «per tutto, a parte i procedimenti civili urgenti, quelli in cui per esempio il differimento dell’udienza potrebbe compromettere il diritto che si chiede di tutelare, e a parte ovviamente – si assicura – le udienze del settore penale che riguardano persone detenute». Come scrive Il Mattino, la giustizia dunque si fermerebbe completamente, tranne le urgenze. Per quanto riguarda i rinvii fino al 22 marzo – su cui è stata necessaria una circolare ministeriale per precisare alcuni aspetti sulla sospensione dei termini – verrebbero «chiariti nella conversione di legge del decreto», fornendo così una risposta, attesa per giorni, ad avvocati e magistrati.

LE NOVITÀ Con l’intervento normativo saranno introdotte una serie di altre deroghe per consentire agli uffici giudiziari di poter lavorare al meglio e in sicurezza. Sarà incentivato l’uso dei sistemi telematici e le notificazioni avverranno – per tutti gli atti processuali penali, con una generale domiciliazione ex lege presso il difensore dell’imputato e di tutte le parti private. I magistrati onorati avranno riconosciuto un contributo economico mensile pari a 700 euro per un massimo di tre mesi. Quindi sarà assicurato il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti nei giorni scorsi. È stato difatti stimato in 2 milioni e 300mila euro l’ammontare dei danni per le case circondariali di Poggioreale e Salerno (quelle che al momento sarebbero in maggiore sofferenza) e per quelle di Carinola e Santa Maria Capua Vetere (in forma più lieve). Nel decreto saranno previste anche misure urgenti riguardanti le prestazioni lavorative del personale del Ministero della giustizia. Gli uffici giudiziari dovranno assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative del personale dipendente che non sarà (come già previsto nel precedente decreto) sottoposto a limitazioni nell’esercizio delle proprie funzioni eccetto nel caso in cui il massimo rappresentante istituzionale, sentite le autorità giudiziarie, non ritenga necessario sollevare tutti dagli incarichi svolti. Insomma, sarà un decreto che andrà a colmare soprattutto lacune burocratico-amministrative nel sistema giustizia. Bisognerà poi vedere cosa ne pensano l’avvocatura e la magistratura.