Tre disperati a Sorrento. Pignorate pensioni sui conti correnti postali

Siamo tre correntisti postali dell’Ufficio postale di Sorrento che abbiamo avuto il conto pignorato. In Italia siamo un esercito, Tutti e tre, nonostante l’opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi, siamo stati etichettati DEBITORI e veniamo bistrattati allorché osiamo chiedere di poter riscuotere ciò che resta della nostra pensione. A nostro sommesso avviso concedere la provvisoria esecuzione a creditore che, frequentemente depositano solo una fattura pro-forma non esecutiva spacciano per elettroniche fatture che all’agenzia delle entrate non sono state trasmesse, un documento che la Suprema Corte ha definito un semplice indizio e non una prova. Solo nel corso del giudizio di opposizione il debitore potrà indurre colui che asserisce di vantare un credito di fornire le prove reali, non fittizie, che non si tratta di millantato credito. Un tempo i debitori venivano mandati in carcere e/o messi alla gogna, oggi la tortura è più sottile: non è necessario attendere l’ultima parola della Giustizia per affermare, senza ombra di dubbio, che l’esecutando è un DEBITORE (per costui non vale il principio della presunzione di innocenza); il giudice nel concedere la provvisoria esecuzione afferma che con mille euro il presunto debitore può condurre una vita libera e dignitosa; il debito, come gli evangelici pani e pesci, lievita a vista d’occhio; per i pignoramenti diretti l’ente erogatore della pensione o dello stipendio, opera la ritenuta d’acconto del 20% come se pagasse con danaro proprio e non con danaro del presunto debitore e non comunica le ritenute operate a chi viene inciso e percosso … e non sempre il presunto creditore riferisce dati corretti al giudice dell’esecuzione; ma il pignoramento del c.c.p. è un’esperienza allucinante: il giorno in cui viene erogata la pensione, il pignorato deve presentarsi all’ufficio postale e chiedere al direttore di aprire la “pratica burocratica” che deve essere inviata al centro pignoramenti che ha sede a Genova … avviata la pratica sarò necessario attendere che Genova batta un colpo, consenta lo sblocco temporaneo del c.c.p. ed il prelievo di quel che resta della martoriata pensione; a gennaio l’attesa è durata tredici giorno; questo mese due pignorati sono riusciti ad incassare … io non ci sono ancora riuscita. Cosa dire ai legislatori, ai giudici, ai vertici di Bancoposta SpA ? Perché consentire pignoramenti plurimi prima che siano acquisite prove certe dell’esistenza del debito? Perché consentire la lievitazione del debito (come fa lo Stato con le cartelle esattoriali grazie ad interessi usurai e sanzioni esose) ? Perché non limitare il saldo disponibile invece di costringere il pignorato ad estenuanti attese presso gli ufficio postali ? Perché non tener conto che costringere i pignorati, alcuni anziani, a restare per lunghe ore negli uffici postali rischiando che si infettano o infettano coloro che frequentano o lavorano negli uffici postali? Per fortuna il personale tutto dell’ufficio postale di Sorrento ed in particolare il Direttore ed i suoi diretti collaboratori sono sempre disposti a sollecitare i colleghi genovesi la sblocco del conto. Vorrei sapere cosa ne pensano il Ministro dell’Economia, il Ministro della Giustizia ed il Ministro della Sanità in merito e pongo loro una semplice domanda: “Se fosse necessario chiudere per qualche giorno gli uffici pubblici, come provvederanno ai pignorati? Non chiediamo un aereo militare per spostarci, non chiediamo di avvalerci del gratuito patrocinio e dell’esenzione dal ticket perché percepiamo un reddito indecente (dovrebbero essere concessi automaticamente) , chiediamo solo di non dover penare per riscuotere quel che resta dell’insulto mensile che lo Stato Italiano eroga a favore di coloro che hanno lavorato per quarant’anni. Marinella