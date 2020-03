Tre anni dalla morte di Gaetano Gargano

Questo pericoloso e preoccupante momento che noi, con il mondo intero, stiamo attraversando ha fatto passare quasi sotto tono una ricorrenza che, se pur triste, riguarda un Uomo dalla squisita rettitudine sociale. ha fatto passare in silenzio una vita colma di passioni, di forti, tenaci passioni.

Sono tre anni ormai che Gaetano Gargano, amalfitano eccellente, ha lasciato questa vita terrena, lasciando nella disperazione totale e nel sublime ricordo i familiari, gli amici e gli estimatori.

Nella disperazione perchè la morte lo portò via all’improvviso, senza un segnale premonitore, senza che gli si potesse dire addio almeno abbracciandolo.

Nel mondo della Scuola il suo nome incute ancora sommo rispetto, ammirazione; nel mondo politico- sociale Gaetano Gargano vuole ancora dire serietà, spirito di abnegazione, altruismo.

Verrà un giorno in cui il nome Gargano verrà associato a quello dell’IPSAR di Salerno (via Calenda o via Porto), di Gromola di Capaccio, di Nocera inferiore, di sant’Arsenio: tutte sue creature

Noi gli vorremo sempre bene!

Gaspare Apicella