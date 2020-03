Nel comune di Tramonti, il sindaco Domenico Amatruda ha affidato alla pagina Facebook dell’ente un messaggio video, per essere vicino ai propri concittadini, in questo momento in cui si sta combattendo in tutta Italia per arginare la minaccia di contagio da coronavirus. Il primo cittadino a tenuto a precisare, che nel paese collinare della Costiera Amalfitana “non esistono contagi da coronavirus”, “ma esistono persone che stanno facendo una quarantena fiduciaria”.

Il sindaco Amatruda ha invitato a rispettare le regole, ovvero di uscire di casa solo per motivi lavorativi, per usufruire del servizio sanitario nazionale oppure per necessità che riguardano la propria famiglia. Nel video c’è stato l’invito ad usare i social per informarsi con responsabilità, attingendo prima di tutto dai canali istituzionali, come il sito web del comune e la fanpage istituzionale. Ringraziamenti sono stati fatti alla cittadinanza per l’atteggiamento adottato in questa emergenza.

“Non ho voluto essenzialmente in questi giorni fornirvi queste notizie mediante qualche macchina che girasse tra le borgate, – spiega nel video il sindaco – perché ritengo che queste poche parole mie, devono essere registrate perché in ogni momento della giornata, ognuno di voi, può ritornare e ascoltarle”. Amatruda poi ha ringraziato chi gli ha manifestato la propria vicinanza, specie dal gruppo di minoranza. “Perché in questo momento è importante che tutti quanti noi insieme, cerchiamo di risolverlo, io sono qua e voglio essere il riferimento per tutti quanti voi.”