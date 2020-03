Tramonti. Oggi, domenica 1 marzo, donazione del sangue presso la palestra G. Pascoli

Tramonti, Costiera Amalfitana. Oggi, domenica 1 marzo 2020, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, presso la Palestra G. Pascoli, in via Orsini-Polvica, è stata organizzata una giornata per la donazione del sangue dall’Avis e dal Comune di Tramonti. Chiunque sia in buona salute, non abbia dunque sintomi influenzali, non sia esposto a contagi e non abbia soggiornato in aree a rischio, ed abbia almeno diciotto anni, può donare, come sempre con attività trasfusionali garantite nel massimo della tutela della salute sia del donatore che del ricevente.

I donatori dovranno essere muniti di documento di riconoscimento e di codice fiscale, mentre le persone che superano i sessant’anni dovranno portare anche il loro ultimo referto E.C.G. (elettrocardiogramma recente di almeno 6 mesi). Prima della donazione è consentita una piccola colazione con caffè, thé, orzo modicamente zuccherato, fette biscottate o una fetta di pane mentre è meglio evitare il latte ed i suoi derivati.