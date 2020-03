Tramonti, misure coronavirus: stop a venditori ambulanti, fuochi all’aperto e lavori edili

Il comune di Tramonti ha diramato nuove misure preventive per il contenimento e il contrasto della diffusione del coronavirus. Questa mattina il sindaco Domenico Amatruda, ha emesso un’ordinanza che vieta fino al 3 aprile prossimo, l’attività di vendita ambulante, la sospensione di tutte le attività edilizie di carattere pubblico e privato, salvo casi di emergenza e indifferibilità e la sospensione dell’accensione di fuochi all’aperto con revoca dell’ultima ordinanza in merito n. 72 del 2019. Le misure volte a garantire la salute pubblica, sono state intraprese per scongiurare spostamenti, che non siano dettati da motivi di comprovata necessità, data la diffusione del fenomeno epidemiologico in corso, con eventi registrati sul territorio regionale e provinciale, ed in comuni limitrofi.