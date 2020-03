Tramonti. Emergenza Coronavirus, stasera nuova sanificazione del territorio comunale

Tramonti, Costiera Amalfitana. Vista la presenza di una specifica infezione che interessa varie ampie zone d’Italia e considerate le linee guida emanate dal Ministero della Salute, circa le modalità di contrasto alla diffusione del virus responsabile della predetta infezione, STASERA, 18 marzo, a partire dalle 21, si terrà una nuova SANIFICAZIONE del territorio comunale.

Gli operatori di Ecofly, coadiuvati dalla P.A. I Colibrì Costa d’Amalfi, eseguiranno la disinfezione delle strade comunali mediante nebulizzatore montato su autocarro (stazione mobile omologata) capace di emettere particelle micronizzate dei principi attivi utilizzati, in modo da depositarsi su strade e piazze, disinfettandole, aggiungendo inoltre un insetticida per debellare eventuali insetti potenzialmente capaci di veicolare ceppi patogeni.

La disinfezione sarà eseguita da personale specializzato che, in base alle linee guida emanate dal Ministero della Salute, applicherà un principio attivo contenente ipoclorito di sodio dallo 0,1 allo 0,5% oltre al seguente disinfettante specifico:

Plurisan Registrazione Ministeriale n. 5226, germicida deodorante a base di sali quaternari di ammonio altamente efficace contro una grande varietà di microrganismi; sulle superfici trattate si formerà una pellicola protettiva che impedisce il formarsi delle infezioni.

Si precisa che nonostante la grande efficacia del prodotto utilizzato, esso è completamente innocuo per i mammiferi alle concentrazioni d’uso, quindi sarà possibile utilizzare le strade trattate già da subito dopo l’intervento.

Il servizio sarà eseguito da personale specializzato e formato specificamente, in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa previsti all’art. 2 del DM 274/97 che hanno utilizzato apparecchiature ed attrezzature conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute come alla direttiva CEE 89/392 e s.s.m e i, nonché ai requisiti di inquinamento acustico di cui alla Direttiva 2000/14/CE.

Si raccomanda ai cittadini di chiudere porte e finestre.