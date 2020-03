Tramonti. Emergenza Coronavirus: distribuzione di mascherine per i cittadini.

“MASCHERINE PER I CITTADINI

Dalla settimana prossima saranno distribuite le mascherine ai cittadini di Tramonti. I volontari della P. A. I Colibrì le porteranno direttamente a casa dei cittadini.

Saranno consegnate per frazioni, seguendo l’ordine alfabetico dei cognomi delle famiglie, secondo il numero aggiornato del nucleo familiare.

Il Comune ha acquistato le uniche mascherine al momento disponibili. Si tratta di mascherine in tessuto lavabile, che servono per evitare che un portatore asintomatico possa infettare gli altri nell’espletamento delle proprie esigenze fuori di casa.

Domani sarà comunicato il calendario con le date delle distribuzioni. Seguiteci per aggiornamenti.”