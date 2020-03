Tramonti, donazione dell’Associazione “Franco Amato” alla Protezione Civile

Tramonti si dimostra una terra generosa, specie in questo momento cruciale per le nostre vite e la nostra salute. Ieri i ragazzi del Fantacalcio hanno dato il loro contributo per aiutare l’Ospedale Costa d’Amalfi, mentre oggi a sostenere le attività della Protezione Civile sul territorio è l’Associazione “Franco Amato: un uomo un capitano”, che ha deciso di devolvere le donazioni ricevute per il V Memorial, che si è tenuto lo scorso ottobre al Campo Sportivo intitolato all’indimenticato Franco Amato: a beneficiare di tale gesto sono la Pubblica Assistenza “I Colibrì” e la Protezione Civile di Maiori, che in questi giorni sono impegnate per aiutare i cittadini.

“In questi giorni difficili, un ringraziamento speciale va anche a tutti i volontari della Protezione Civile che, con abnegazione ed armati di grande umanità e senso civico, sono costantemente attivi su tutto il Territorio, assicurando vicinanza e sostegno a tutti i cittadini, soprattutto ai più bisognosi – scrive su Facebook l’Associazione “Franco Amato” – Nel nostro piccolo, ci sembra doveroso contribuire: l’Associazione ha deciso, per ciò, di devolvere 400,00 euro (derivanti da donazioni volontarie pervenute in seguito al Memorial 2019) alla Protezione Civile, dividendoli equamente al gruppo operante sul territorio di Maiori e a quello operante sul territorio di Tramonti (Colibrì). A loro va tutta la nostra infinita stima e gratitudine.”