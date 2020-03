Tramonti, donate quote del fantacalcio per l’Ospedale Costa d’Amalfi

Tutto il territorio nazionale è impegnato dall’emergenza coronavirus, con medici e personale sanitario schierato in prima linea. Nei giorni scorsi Domenico Cioffi, ha lanciato la raccolta fondi “Aiutiamo il presidio ospedaliero Costa d’Amalfi”, con l’obiettivo di supportare il nostro unico presidio di Castiglione di Ravello nell’acquisto di materiale e attrezzature.

In questo momento di grande difficoltà, con il campionato di calcio fermo, hanno risposto all’appello un gruppo di fantallenatori di Tramonti, che hanno deciso di donare su gofundme.com le quote del Fantacalcio: i ragazzi di varie frazioni del paese della lega Fantacalcio Petrignano, hanno infatti donato ben 1500 euro. Una azione che vuole essere soprattutto da sprono anche per altri fantallenatori e leghe di Fantacalcio della Costiera Amalfitana, visti i tempi che stanno correndo. “Tutti siamo chiamati a fare qualcosa, specie se vogliamo uscire prima da questa emergenza”, spiegano i fantallenatori.

Per aiutare il presidio ospedaliero Costa d’Amalfi clicca su questo link, inserendo in alto nella form la cifra da donare.