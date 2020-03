Tramonti, distribuzione di mascherine ai cittadini: ecco il calendario

Dalla settimana prossima saranno distribuite le mascherine ai cittadini di Tramonti. I volontari della P. A. I Colibrì, muniti di dispositivi di sicurezza individuali, le porteranno direttamente a casa dei cittadini, consegnandole per frazioni, ai membri del nucleo familiare residenti a Tramonti. Si tratta di mascherine in tessuto lavabile, che servono per evitare che un portatore asintomatico possa infettare gli altri nell’espletamento delle proprie esigenze fuori di casa. Di seguito il calendario con le date delle distribuzioni:

29 Marzo

Campinola

Lunedì 30 Marzo

Capitignano e Cesarano

Martedì 31 marzo

Corsano

Mercoledì 1° aprile

Figlino e Gete

Giovedì 2 aprile

Novella e Paterno S. Arcangelo

Venerdì 3 aprile

Paterno S. Elia e Pietre

Sabato 4 aprile

Polvica

Domenica 5 aprile

Ponte e Pucara

«Premesso che le mascherine di tipo Ffp2 e Ffp3 scarseggiano – ha spiegato il sindaco Domenico Amatruda – e quelle che ci sono servono al personale sanitario che sta lottando da vicino contro questa pandemia, il Comune ha acquistato queste mascherine con la consapevolezza che non siano la soluzione a quanto stiamo vivendo in questo momento, ma che sono comunque dispositivi utili a preservare la salute delle persone che vi stanno affianco. Quando la indossate, sentitevi protetti in quanto membri di una comunità che sta facendo e che saprà fare di tutto per continuare a vivere nella gioia che solo un paese come il nostro sa dare».