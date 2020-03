Tramonti, denunciati due residenti per spostamenti non necessari

Prosegue la lotta alla diffusione del coronavirus, a Tramonti i controlli sono serrati, con la Polizia Municipale attiva sul territorio per far rispettare i decreti governativi. Nonostante nel Polmone Verde si stia dimostrando grande senso civico in questo momento difficile, quest’oggi è stata rilevata purtroppo qualche eccezione. Secondo quanto riporta Amalfi Notizie, infatti sono state denunciate due persone dalla Polizia Locale, residenti entrambi a Tramonti, individuati mentre circolavano senza giustificati motivi, non adottando quindi spostamenti per i motivi necessari che sono indicati dai decreti del governo, ovvero per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Si raccomanda di osservare le regole e restare a casa.