Tramonti. Controlli in corso per assicurarsi del rispetto dei provvedimenti legati al Coronavirus

Tramonti, Costiera Amalfitana. Controlli in corso per assicurarsi che i cittadini rispettino i divieti per quanto riguarda i provvedimenti legati al Coronavirus. Sulla pagina Facebook del Comune di Tramonti è stato pubblicato un post al riguardo, che riportiamo di seguito:

“Controlli in corso a Tramonti. Invitiamo i cittadini a uscire soltanto per le necessità indifferibili elencate nell’Ordinanza regionale n.15 del 13 marzo. Il governatore De Luca, grafici alla mano, ha annunciato che il picco dei contagi in Campania (dove al momento ci sono 272 casi) potrebbe avvenire a metà aprile e conterebbe fino a 2000 positivi al Covid-19. Chi non resta a casa rischia denunce penali (sanzioni e galera).”