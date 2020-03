Tramonti, il Comune rassicura i cittadini sulle voci di presunti casi di coronavirus: “nessun caso di contagio”

La psicosi da coronavirus può fare brutti scherzi, proprio come avvenuto in questa giornata a Tramonti, dove sono circolate voci di presunti casi. Un telefono senza fili tra le varie frazioni, ha portato alla diffusione di notizie che in qualcuno ha destato preoccupazione, ma a rasserenare gli animi questa sera è giunta una comunicazione dal Comune alla cittadinanza. “In merito alle voci che circolano su presunti casi di coronavirus a Tramonti, – si legge sulla fanpage istituzionale dell’Ente – l’Amministrazione intende rassicurare i cittadini che ad oggi nessun caso di contagio è presente sul territorio comunale.

Siamo costantemente in contatto con le autorità di riferimento, pertanto raccomandiamo gli utenti di non incitare alla psicosi con post mistificatori su Facebook. Eventuali notizie di contagi saranno diffuse sui canali istituzionali.

Mantenere la calma in questi casi è necessario, come pure il rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Governo.”