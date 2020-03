Tramonti, nuovo caso di cane avvelenato: l’ennesimo in meno di due mesi

Sul territorio di Tramonti si segnala l’ennesimo caso di cane avvelenato. Questa volta ad essere colpito è un cane padronale nella frazione Polvica, precisamente un animale di razza pastore tedesco, deceduto in seguito ad avvelenamento. L’Enpa Costa d’Amalfi ci segnala che nella stessa zona mancano dei gatti all’appello e secondo i primi esami del veterinario privato, le sostanza adoperata è un topicida. Il caso è stato segnalato all’ASL Veterinaria ed inoltre c’è stata anche una denuncia ai Carabinieri.

Sono ormai diversi i casi che si segnalano in questo comune, circa un mese e mezzo fa due cani e tre gatti furono trovati avvelenati dallo stesso padrone, caso cui seguì lo sfogo sui social da parte del veterinario, che assistette alle inermi vittime fino alla fine: all’epoca si sospettò l’uso di bocconi con veleno per lumache. Ad oggi la situazione è immutata intorno a queste vicende, che feriscono la sensibilità di coloro che amano gli amici a quattro zampe, ma soprattutto gettano delle ombre sul tranquillo paese della Costiera Amalfitana.

L’Enpa come sempre denuncia questi atti crudeli, ma allo stesso tempo resta fiduciosa nella collaborazione istituzioni per combattere questi fenomeni. I casi che si contano anche in costiera sono ormai troppi, in passato ci sono state campagne di contrasto a tali gravi azioni, facendo appello anche al buon senso dei cittadini per rilevare e segnalare casi sospetti.