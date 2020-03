Tramonti “blindata” dalla polizia municipale: tre lettori di targa installati

Tramonti, Costiera amalfitana. Anche qui sono in atto misure preventive importanti per limitare al massimo ogni possibilità di contagio da covid-19. E’ doveroso, soprattutto dopo l’ultimo caso, purtroppo deceduto, a Vietri sul Mare.

Ecco il post sui social network del comune di Tramonti:

Proseguono imperterriti i controlli da parte delle Forze dell’Ordine su tutto il territorio comunale.

Tolleranza zero per le persone trovate per strada più volte nel corso della giornata senza valide giustificazioni. Non smetteremo mai di ricordarvi che si può uscire di casa solo in casi estremi.

Non avete nemmeno più la scusa che il coronavirus in Costiera amalfitana non c’è: ieri una persona è deceduta a Vietri sul Mare.