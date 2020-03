Tramonti, auguri per la laurea a Federico De Rosa!

Una bella notizia da Tramonti, dove ieri Federico De Rosa si è laureato in Matematica, portando a compimento il percorso triennale all’Università degli Studi di Salerno. Federico, a causa delle restrizioni per il coronavirus, ha discusso la sua tesi dal titolo “Alcuni problemi matematici nella gestione di grandi moli di dati” in videoconferenza da casa, condividendo le emozioni e la gioia di questo momento con la propria famiglia, supportato a distanza dagli amici, in attesa di festeggiarlo da vicino, quando tutto questo sarà finalmente finito. Congratulazioni a Federico per questo importante traguardo da tutta la redazione di Positanonews!