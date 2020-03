Tramonti, 73enne trasportata in eliambulanza al Ruggi

Una donna 73enne di Tramonti, in seguito a uno svenimento avvenuto in casa ha richiesto i soccorsi, ed è stata portata in codice rosso dal personale sanitario del 118 all’Ospedale Costa d’Amalfi. Giunta a Castiglione di Ravello, l’anziana è stata presa in cura dal cardiologo, che dopo gli esami di rito ha ha rivelato una grossa aritmia cardiaca. Dopo il trattamento farmacologico, per la donna è stata richiesta l’eliambulanza al Campo Sportivo San Martino di Maiori (il Porto Turistico è inaccessibile per lavori), per trasferimento alla torre cardiologica dell’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.