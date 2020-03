Tragedia a Salerno. Muore travolto da un treno sulla linea Battipaglia-Sapri. Questo pomeriggio, intorno alle 14, in uomo è stato travolto ed ucciso da un treno sulla linea ferroviaria Battipaglia-Sapri. Immediato l’intervento dei carabinieri e degli agenti della Polfer. Ancora da stabilire quale sia stata la dinamica dell’incidente, sono state avviate le indagini.

Dalle 14, dunque, come comunicato dalla RFi, “la circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia – Sapri è rallentata per l’investimento di una persona fra Battipaglia e San Nicola Varco di Eboli”. I treni potranno accumulare sino a 120 minuti di ritardo e Rfi ha attivato servizi sostitutivi per i viaggiatori con gli autobus.