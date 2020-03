Tragedia a Salerno. Una donna cade nel vuoto e muore sul colpo

Tragedia a Salerno. Questa mattina una donna di circa cinquant’anni, di cui non si conoscono ancora le generalità, è caduta nel vuoto, da un piano alto di Via Lucio Petrone alle spalle di Via Luigi Guercio.

Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia e gli operatori della Croce Rossa, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente: bisognerà capire se la caduta sia stata accidentale o meno.