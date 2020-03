Tragedia a Castellammare: donna precipita dal balcone e perde la vita. Padre colto da un malore

Il terribile episodio è avvenuto a Castellammare di Stabia, nei pressi dello stadio Romeo Menti, dove una donna – come riporta StabiaChannel – ha tentato di togliersi la vita ed è precipitata dal secondo piano di un appartamento in Via Cicerone. Una vicenda tanto delicata quanto traumatizzante, soprattutto agli occhi di suo padre, colto da un malore.

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto, allertati dai vicini, sono giunti i medici del 118 ed una volante della polizia. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e per questo è stata trasportata all’ospedale San Leonardo. Qui si è reso necessario un intervento chirurgico che però non le ha salvato la vita.

La donna aveva 34 anni, era madre di due bambini. Non siamo a conoscenza della natura di questo gesto, ma siamo sconvolti dall’accaduto ed esprimiamo la nostra totale vicinanza alla famiglia della vittima.