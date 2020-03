Torre del Greco il focolaio della Campania: 10 casi di coronavirus in pochi giorni

Sale già a dieci il numero di casi di contagio da coronavirus a Torre del Greco. Cinque di questi sono in ricovero e i cinque restanti sono in isolamento domiciliare.

Tutto ha avuto inizio lunedì scorso, quando una 47enne maestra di una scuola di Torre del Greco è risultata postiva al coronavirus. Da quel giorno, il buio più totale per la zona torrese. In soli cinque giorni il virus si è propagato con una rapidità e gravità simile a quella di Codogno, primo focolare italiano per la diffusione del Covid – 19.

Psicosi, paura e disorientamento nella città corallina che detiene la maglia nera di casi in tutta la Campania. “Continuiamo a lavorare – le parole del sindaco Giovanni Palomba – nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini che invito alla piena collaborazione con gli organi istituzionali. Siamo al lavoro, ormai da tre giorni, per intervenire nelle forme e nei modi più consoni e più idonei ad affrontare questo particolare momento che vede coinvolta la nostra comunità”.