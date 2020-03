Torna a sorridere la Juve Stabia che batte per 3-1 lo Spezia in un Menti completamente vuoto.

Torna a sorridere la Juve Stabia in uno stadio completamente vuoto ma pieno dell’affetto dei tifosi che, nonostante non potessero entrare, erano presenti sui balconi dei palazzi circostanti e sostenevano la squadra concitatamente per tutti i 90 minuti. Scende in campo la squadra di Caserta che, nonostante non avesse a disposizione la rosa completa a causa di squalifiche ed infortuni, appare fin da subito desiderosa di ottenere la vittoria che ormai mancava da troppo tempo. Calò, Forte e Bifulco, autori dei 3 gol, fanno sempre la differenza e dimostrano di essere ogni volta insostituibili come colonne portanti delle Vespe. Ora i gialloblù si trovano al centro classifica, a 36 punti insieme al Pisa, al Pescara e al Perugia e sabato prossimo, Coronavirus permettendo, saranno impegnati in uno scontro diretto in casa del Pescara.