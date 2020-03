Tom Hanks è affetto da coronavirus, anche la moglie è risultata positiva al test. Gli auguri da Positano dove è stato

L’attore statunitense TomHanks (in foto a Positano) è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato alcune ore fa con un post sul suo profilo instagram che riporta agi.it. Positiva al test anche sua moglie, Rita Wilson.

“Rita ed io siamo in Australia. Ci siamo sentiti stanchi, raffreddati, con dolori al corpo. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche febbre lieve. Ci siamo sottoposti al test del coronavirus ed è risultato positivo.”

l nuovo coronavirus si abbatte sul dorato mondo di Hollywood, mettendo in allerta quell’America che fino a poco tempo fa minimizzava sulla pandemia in corso e che invece ora corre ai riparo per tentare di fermare la diffusione del virus. A far scattare il campanello d’allarme è l’attore Tom Hanks che con un post sui social ha annunciato che lui e sua moglie, l’attrice Rita Wilson, hanno contratto la malattia Covid-19: «Rita ed io siamo in Australia. Ci siamo sentiti stanchi, come raffreddati, con dolori al corpo. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche un po’ di febbre. Ci siamo sottoposti al test del coronavirus ed è risultato positivo. Bene, ora… cosa fare? Ci sono dei protocolli da seguire. Saremo tenuti sotto controllo e isolati per tutto il tempo necessario a salvaguardia della salute pubblica. Vi terremo aggiornati. Abbiate cura di voi», ha scritto su Instagram l’attore premio Oscar. Che, in questi giorni si trova appunto in Australia (dove attualmente, stando ai dati dell’Oms, si contano 120 casi di coronavirus, ma potrebbero essere molto di più) per motivi di lavoro, per le riprese del film di Baz Luhrmann su Elvis Presley, in cui interpreterà il ruolo del colonnello Tom Parker, nome d’arte di Andreas Cornelis van Kuijk, famoso per essere stato il manager del cantante.

Come da protocollo, la produzione della pellicola, la cui uscita è prevista per il 2021, sarà sospesa per alcune settimane: «La salute e la sicurezza dei membri della nostra azienda è sempre la nostra massima priorità e stiamo prendendo precauzioni per proteggere tutti coloro che lavorano sulle nostre produzioni in tutto il mondo», ha fatto sapere la Warner Bros con un comunicato.

Per le due star americane, che sui social stanno ricevendo centinaia e centinaia di messaggi di solidarietà, la situazione è particolarmente delicata: da diversi anni, infatti, Hanks convive con il diabete di tipo 2mentre la moglie nel 2015 ha dovuto lottare contro una diagnosi di carcinoma al seno, da cui però è completamente guarita.

Da Positanonews , così come abbiamo riportato la sua permanenza fra Positano e Amalfi in Costiera amalfitana ( lo beccammo anche allo Scoglio a Massa Lubrense dove era giunto con Rising Sun da Capri ) così oggi gli facciamo gli auguri di buona guarigione.