“The American” il film stasera in tv con George Clooney e Violante Placido

Il 30 Marzo in seconda serata su Rete 4 lo spy-movie con George Clooney e Violante Placido, The American, diretto da Anton Corbjin (La Spia – A Most Wanted Man) e distribuito da UNiversal Pictures.

The American | la trama del film

Sicario di professione ed esperto nel fbarricare armi, Jack è vittima di un agguato da parte di alcuni killer, mentre si trova in Svezia con la compagna. Sfuggito al pericolo, è costretto a eliminare la donna. Jack non deve infatti lasciare alcun tipo di traccia sulla sua identità, motivo per il quale si sposta di continuo e non crea legami. Dopo l’accaduto decide tuttavia di smettere con la professione, ma per farlo dovrà compiere un’ultima missione.

Uscito nel settembre del 2010, The American comprende un cast internazionale, dove al fianco della star di Hollywood George Clooney troviamo i nostrani Violante Placido e Filippo Timi. La pellicola, diretta da Anton Corbjin, è infatti una coproduzione tra Stati Uniti, Regno Unito e Italia, motivo per il quale molte delle location mostrano città come Roma e i dintorni de L’Aquila.

Tra le curiosità che riguardano The American: l’automobile guidata da Jack è una Fiat Tempra blu notte; alla base del soggetto c’è il romanzo di Martin Booth, A very Private Gentleman, a indicare appunto la figura del protagonista, un uomo riservato, cortese e misterioso, che piomba in una comunità piccola e incuriosita dal nuovo arrivo.

Perché vederlo: interessante vedere George Clooney muoversi per le stradine dell’interland abruzzese, alle prese con una spy story vecchio stampo e con al fianco la nostrana Violante Placido.