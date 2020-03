Terremoto magnitudo 5.3 in Croazia: dal reparto maternità in strada con le mascherine. Paura anche a Trieste

La terra ha tremato poco prima delle 6.30 di oggi in Croazia. Una forte scossa di terremoto nei dintorni di Zagabria ha provocato ingenti danni ma al momento non si hanno notizie di morti. È stata avvertita anche a Trieste. Tanta paura, muri e cornicioni caduti in strada e migliaia di persone riversate fuori dalla proprie abitazioni.

Come se non bastasse, oltre all’emergenza coronavirus ora anche il terremoto preoccupa la Croazia. Tantissime le persone che si sono riversate in strada con la mascherina sul viso: il contagio da coronavirus non ha risparmiato la Croazia che ieri ha contato il suo primo decesso, mentre i contagiati sono oltre 120.

Emblematica la foto pubblicata su Twitter delle donne ricoverate nel reparto maternità dell’ospedale di Zagabria, tutte in strada con il loro neonato in braccio e la mascherina sul volto.