Tampone positivo per un cittadino di Massa Lubrense. La persona si trova in isolamento presso la sua abitazione

Riportiamo la comunicazione del sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli: “Stamattina devo comunicarvi che è stato effettuato un tampone ed è risultato positivo. La persona interessata si trovava già in isolamento presso la sua abitazione perché ha assistito un familiare con sintomi sospetti, poi risultato negativo. Attualmente la persona è asintomatica, in buone condizioni generali e monitorato quotidianamente dal medico competente. Sicuro di poter contare sempre sul vostro senso di responsabilità, vi chiedo ancora una volta di continuare a restare in casa e a rispettare le regole imposte”.