STORICA VITTORIA E QUALIFICAZIONE ATALANTA IN CHAMPIONS

Più forte della paura dei tifosi rimasti a casa, più rapida di chiunque nel correre incontro alla storia da piccola parvenu di provincia. A Valencia l’Atalanta si regala un sogno a porte chiuse, i quarti di finale di Champions League, forte anche del 4-1 del 19 febbraio a San Siro quando l’emergenza sanitaria era solo poco più d’una ipotesi. Segna soltanto Ilicic, che rompe subito il ghiaccio, poi raddoppia sempre dal dischetto per tentare la fuga e infine riacciuffa la vittoria per 4-3 in contro-rimonta, mentre la difesa di Gasperini concede i due pari di Gameiro e pure il temporaneo punto del sorpasso a Torres con altrettante amnesie. Una gioiosa distrazione nel bel mezzo del picco dell’epidemia da Coronavirus che non sembra finire mai, d’una provincia ormai divenuta tristemente la zona rossa d’Italia per distacco: 1.472 positivi, più 248 rispetto a lunedì, 195 solo nel capoluogo, morti saliti da 90 a 112 in 24 ore, festeggiamenti rigorosamente a casa e un’intera economia territoriale che sta chiudendo spontaneamente i battenti fra la solidarietà all’ospedale Papa Giovanni XXIII anche dei sostenitori della Curva Nord e dell’Associazione Tifosi Atalantini in testa.

Il Lipsia si è qualificato per i quarti di finale di Champions League. Nel ritorno degli ottavi i tedeschi hanno battuto 3-0 il Tottenham di Jose Mourinho grazie alla doppietta di Sabitzer (10′ e 21′ del primo tempo) e al gol di Frosberg al 42′ della ripresa. I tedeschi avevano vinto anche all’andata (1-0).

I GOL

Valencia-Atalanta 3-4: al 37′ st poker di Ilicic, che smarcatissimo in area non ha difficolta’ a piazzare il sinistro all’incrocio.

Valencia-Atalanta 3-3: al 26′ st contropiede nerazzurro, Zapata serve Ilicic che si smarca sul sinistro e insacca nell’angolino

Valencia-Atalanta 3-2: 22′ st, i nerazurri si fanno trovare scoperti centralmente e Ferran Torres infila Sportiello col pallonetto

Valencia-Atalanta 2-2: al 6′ st cross di Ferran Torres dalla destra, Gameiro stacca sul primo palo e insacca di testa in diagonale

Valencia-Atalanta 1-2: al 43′ pt Ilicic trasforma il rigore concesso da Hategan per mani di Diakhaby rilevato dopo consulto VAR

Valencia-Atalanta 1-1: al 21′ pt Palomino tenta di intercettare palla ma scivola, Gameiro gliela ruba e puo’ infilare Sportiello.

Valencia-Atalanta 0-1: al 3′ pt Ilicic trasforma il rigore concesso per il fallo evidente di Diakaby ai danni dello stesso sloveno.