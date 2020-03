SSN Napoli e l’invito a cantare “un giorno all’improvviso”.

Nel pomeriggio di oggi la SSC Napoli ha invitato tutti i tifosi del Napoli ad uscire fuori ai balconi delle proprie case alle 19:45 per cantare tutti insieme “un giorno all’improvviso” . I video fatti devono essere pubblicati taggando @officialsscnapoli ed usando l’hashtag #HaDaPassaANuttata. Un modo simpatico per sentirsi uniti in un momento così critico. A dare il buon esempio è stato proprio il capitano Lorenzo Insigne che, puntuale, ha pubblicato un video in cui cantava la canzone.