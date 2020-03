Spot satirico francese sulla “pizza al coronavirus”: attiva l’ambasciata italiana in Francia per una risposta

Uno spot del programma satirico francese di Canal Plus “Groland Le Zapoi” ironizza sulla diffusione di coronavirus in Italia e dà il via a quello che è un vero e proprio caso diplomatico tra Roma e Parigi.

Nello sketch un pizzaiolo tossisce e sputa mentre prepara la pizza che, una volta pronta, diventa la “Pizza Corona“.

Il video satirico fa parte di una serie di spot che ironizzano anche sulle contromisure prese dalla Francia contro la diffusione del virus. Ne “I francesi e la quarantena’, ad esempio, gli autori scherzano su come vengano interpretate in Francia le norme di prevenzione dettate dalle autorità, dal saluto senza stretta di mano alle nuove abitudini sociali.

Poco conta, perché nel nostro Paese si è sollevata una vera e propria bufera.

E’ stato rimosso dal sito web di Canal Plus, dopo il clamore delle polemiche, ma le istituzioni francesi non hanno ancora dato una risposta i rappresentati diplomatici italiani.

All’appello aveva risposto la ministra dell’agricoltura Bellanova: “Il video andato in onda in Francia durante una trasmissione di Canal+ è vergognoso e raccapricciante. Davanti al momento di crisi e difficoltà che non solo il nostro Paese ma l’Europa intera sta affrontando, media e televisioni dovrebbero informare i cittadini, raccontando la verità. Basterebbe quello. Invece si sceglie di denigrare un intero Paese. Questa non è satira, è un’offesa ad un’intera nazione, è un’evidente mistificazione dei fatti. È il populismo fatto immagine“, aveva scritto su Facebook . “Si mandano in onda fake news per diffondere paura, dividere, creare barriere ma anche legittimare la concorrenza sleale. Noi non ci stiamo – aveva aggiunto -. E il coronavirus, come ribadito più volte dalle autorità europee ed internazionali, non si trasmette tramite cibo. I nostri prodotti sono sicuri, di altissima qualità, e lo certificano i controlli che effettuiamo ogni giorno, fra i più stringenti al mondo. Ho attivato i canali diplomatici per segnalare il contenuto mandato in onda e capirne genesi e portata. Nel frattempo, mi aspetto che Canal+ lo ritiri immediatamente e si scusi. Non con me, ma con i 60 milioni di cittadini italiani, lavoratori, imprenditori, produttori, che, con il loro video disgustoso, sono stati offesi”.

Il tutto mentre il presidente francese Macron era in visita a Napoli con il premier italiano Conte. “Sono molto felice di essere qui con il mio amico presidente per questo summit tra Italia e Francia — ha detto —. Sono felice di essere a Napoli, una città che amo profondamente. Il teatro di Eduardo mi ha sempre accompagnato“, aveva aggiunto Macron. Ai cronisti che gli chiedevano se per l’emergenza Coronavirus la Francia pensasse di bloccare le frontiere con l’Italia, Macron aveva risposto no.

L’ambasciata di Francia in Italia, intanto, “si dissocia totalmente dalla satira comparsa nella trasmissione di un canale tv privato francese, che non corrisponde in alcun modo al sentimento delle autorità e del popolo francesi”, hanno detto all’Adnkronos fonti diplomatiche. “La Francia esprime la sua solidarietà all’Italia di fronte all’emergenza legata al coronavirus”.