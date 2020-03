Come spostarsi da casa? Con l’autocertificazione. Ecco come ci si comporta dopo il decreto Conte sul Coronavirus Il governo guidato da Giuseppe Conte ha esteso la cosiddetta zona rossa a tutta Italia per quanto concerne il Coronavirus.

In tal senso le limitazioni che fino a poche ore fa riguardavano la Lombardia e altre 14 province ora riguarderanno tutto il nostro paese.

Per quanto concerne gli spostamenti, secondo quanto riporta il sito di Corriere.it, sono vietati per le “fisiche in entrata e in uscita nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute”.

Il ministero dell’Interno ha predisposto un modulo che si può scaricare dal sito del Viminale e che di seguito vi forniamo.

clicca qui per scaricare l’autocertificazione (Il pdf è quello utilizzato sino ad oggi per la Lombardia e le 14 province della zona rossa da domani sarà sostituito con quello fornito dal ministero)

Chi non può scaricarlo e stamparlo può copiare il testo e portare la dichiarazione con sé.

Chi deve fare sempre lo stesso spostamento può utilizzare un unico modulo specificando che si tratta di un impegno a cadenza fissa. La stessa modalità vale anche per chi ha esigenze familiari che si ripetono quotidianamente oppure a scadenze fisse e dunque può indicare la frequenza degli spostamenti senza bisogno di utilizzare moduli diversi.

Chi si sposta per esigenze motivate potrà presentare ai controlli un’autocertificazione. Il modulo è stato messo a disposizione dal dipartimento di Pubblica sicurezza. Resta comunque il divieto assoluto a spostarsi, senza eccezioni, per le persone sottoposte a quarantena o positive al coronavirus.

Se i riscontri saranno negativi scatta la denuncia per inosservanza di un provvedimento dell’autorità che prevede l’arresto fino a tre mesi e una denuncia per reati dolosi contro la salute pubblica.