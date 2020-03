Sport: i metodi alternativi ai normali allenamenti!

Il periodo di quarantena, che prevede il divieto a tutti i cittadini di uscire fuori dalle proprie abitazioni, se non per motivi seri, ha messo letteralmente in crisi tutti coloro che dello sport hanno fatto uno stile di vita quotidiano. Mentre i frequentatori di palestre hanno potuto allenarsi da casa con pesi improvvisati e corsi online, i runners, i ciclisti ed i camminatori si sono visti spiazzati e talvolta in preda al panico di non riuscire a resistere alla condizione di “ingabbiati”. Ecco allora la splendida, nonché apprezzabile iniziativa di alcuni sportivi che hanno deciso di non rinunciare all’ attività fisica, trovandosi una valida ed ineccepibile alternativa alla strada: i balconi e le terrazze di casa. Qualche giorno fa il maratoneta Elisha Nochomovitz di Tolosa ha percorso 42 km facendo 6000 volte il giro del balcone di casa sua, lungo 7 metri e largo 1 metro; stessa scelta l’ha fatta Fabrizio Draghi di Rimini: 840 volte il giro della terrazza, 21 km in 3 ore e 50 minuti. Anche nella penisola sorrentina sono stati registrati casi di persone riversate sulle terrazze addirittura in bicicletta. E’ proprio il caso di dire “si arrangi chi può!”