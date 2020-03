“IL SOSPETTO EL’ESASPERAZIONE… RIFLESSIONI DI MARZO di Annamaria Vinaccia

RIFLESSIONI DI MARZO 2020

di Annamaria Vinaccia

Nel mio giardino è primavera….e lo è anche nel mio cuore….

questa caccia all’untore però mi terrorizza

ieri era il ragazzo febbricitante che è sceso dal nord,

oggi è il marittimo che torna a casa.

Se non ci liberiamo dalla paura e dall’odio

non potremo mai sperare in una rinascita.

Non ci siamo solo noi e il nostro benessere, esiste anche quello degli altri che va rispettato tanto quanto il nostro.

C’è una frase del Manzoni che risulta essere ancora così attuale…