Sorrento, Vitale e Pasqualino convocati con la Rappresentativa Serie D per la Viareggio Cup

Due giovani calciatori del Sorrento, sono stati convocati dalla Rappresentativa Serie D Under 18 per prendere parte al pre raduno di preparazione per la Viareggio Cup, la tradizionale Coppa Carnevale, celebre trofeo e vetrina internazionale per futuri prospetti del calcio. Faranno parte della lista dei 26 scelti da mister Giuliano Giannichedda, i rossoneri Gaetano Vitale, centrocampista classe 2001, e Alessandro Pasqualino, difensore classe 2002. Vitale, quest’anno con le sue 2 reti in 24 presenze e Pasqualino, giunto a gennaio dalla Spal, si giocheranno la permanenza nella lista dei 23, che parteciperanno alla 72esima edizione del torneo, affrontando nel girone il Milan, i brasiliani del Botafogo e la selezione statunitense dell’Euro L.I.A.C. New York. I giovani calciatori della Rappresentativa Serie D si troveranno martedì 10 marzo al Centro Preparazione Olimpica di Tirrenia. L’esordio per la formazione di Giannichedda è invece previsto per il 17 marzo.