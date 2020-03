Da Sorrento ad Amalfi in moto senza autocertificazione: denunciato dai carabinieri

Dopo l’entrata in vigore del decreto per evitare gli spostamenti e contenere i contagi, proseguono a ritmo serrato anche in Costiera amalfitana i controlli su persone e vicoli in movimento per la verifica dei requisiti da inserire nell’autocertificazione. Requisiti che non possedeva un motociclista sorrentino diretto ad Amalfi.

Il centauro è stato fermato dai Carabinieri della compagnia di Amalfi, coordinati dal capitano Umberto D’Angelantonio, in piazza Flavio Gioia e, non avendo dichiarato un valido motivo del suo spostamento, è stato denunciato per inosservanza di un provvedimento dell’Autorità.

I controlli delle forze dell’ordine continuano serrati in tutta la Costiera Amalfitana con l’intento di far rispettare delle restrizioni che sono necessarie per il bene proprio, di chi ci sta intorno e dell’intera popolazione.