Sorrento – Vallone dei Mulini, il GIP convalida il sequestro.

Sorrento – Ieri pomeriggio il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha convalidato il sequestro d’urgenza dell’immobile all’interno del Vallone dei Mulini, emesso due giorni fa dalla Procura della Repubblica ed eseguito dalla Polizia Giudiziaria e dal Comando Carabinieri di Sorrento. Dopo varie segnalazioni da parte del Wwf Terre del Tirreno ,dei Vas Sorrento e degli attivisti del Movimento 5 Stelle, l’apertura di successivi procedimenti ed una lunga e minuziosa indagine, sono arrivati i sigilli alla vecchia struttura del Mulino da mesi in ristrutturazione. L’ipotesi della Procura della Repubblica rimane di abusivismo edilizio per violazioni al Codice dei beni culturali e del Testo unico per l’edilizia. Opere che sarebbero tra l’altro in contrasto con il Piano Urbanistico Territoriale. Secondo l’accusa, le opere inoltre sono state realizzate in difformità all’autorizzazione paesaggistica, che prevedeva il rispetto di diverse prescrizioni, completamente disattese. Per il GIP, l’area è caratterizzata da un ecosistema unico al mondo che rischiava di scomparire per un restauro ritenuto abusivo, avvenuto senza una destinazione d’uso finale chiara. – 13 marzo 2020 – salvatorecaccaviello

Fonte: SorrentoPress