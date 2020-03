Sorrento. Un gruppo di ragazze decide di donare a strutture ospedaliere il montepremi del Fantacalcio

Sorrento. In questo momento più che mai c’è bisogno della generosità di tutti. In tale ottica otto ragazze hanno deciso di donare alle strutture ospedaliere il montepremi del Fantacalcio che stavano disputando, per una somma pari a 400 euro. La cifra sarà divisa in parti uguali tra l’ospedale di Sorrento e l’ospedale “Cotugno” di Napoli. Purtroppo una delle emergenze maggiori in questo periodo è proprio quella legata alla sanità pubblica che si trova in forte affanno nel fronteggiare le tante richieste di aiuto che arrivano ogni giorno, con personale medico e paramedico che necessita dei basilari dispositivi di protezione come mascherine, guanti, calzari e tute idrorepellenti che, al momento, scarseggiano.