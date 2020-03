Sorrento. Tre liste con il Ponte di Pontecorvo, Luigi Di Prisco e Gianluigi De Martino. Cosa succederà?

Sorrento. Riunione serale degli uomini de Il Ponte di Mariano Pontecorvo . Con lui sarebbe collegata anche la lista di Luigi Di Prisco , poi Gianluigi De Martino. Non è scontato che siano con Mario Gargiulo, che è il candidato sindaco che è uscito dalla maggioranza di Peppino Cuomo. Potrebbero anche andare con Massimo Coppola? Non si riesce a sapere nulla, ma la politica locale è in fermento. Vi aggiorneremo