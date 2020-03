Sorrento. Tre casi di Coronavirus nella città del Tasso, i contagiati sono ora in isolamento domiciliare

Sorrento. I tamponi per l’infezione da Coronavirus effettuato su tre residenti nella città del Tasso hanno dato esito positivo. Il sindaco Giuseppe Cuomo conferma la presenza dei tre casi. Per due di essi è stato disposto l’obbligo dell’isolamento domiciliare poiché le loro condizioni cliniche non destano particolari preoccupazioni non presentando difficoltà respiratorie e non necessitando conseguentemente di ricovero in struttura ospedaliera. Per il terzo si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di Boscotrecase. Si stanno ricostruendo i contatti avuti dalle tre persone negli ultimi 14 giorni in modo da riuscire ad isolare tutte le persone a rischio contagio.

Pubblichiamo il messaggio del sindaco Giuseppe Cuomo: “Tre persone residenti a Sorrento sono risultate positive al tampone per il coronavirus Covid-19. Due sono in isolamento domiciliare ed una in trasferimento dall’ospedale di Sorrento a quello di Boscotrecase. Le raccomandazioni dei giorni scorsi diventano ora un imperativo: restate e casa. Bisogna evitare ogni possibile fonte di contagio per scongiurare il pericolo che singoli casi sotto controllo possano diventare un focolaio di trasmissione della malattia. C’è bisogno della collaborazione di tutti”.