Da Sorrento a Teramo per la laurea in Medicina e Veterinaria: auguri al dott. Mirko Esposito!

Il sorrentino Mirko Esposito nei giorni precedenti ha discusso la tesi di laurea triennale presso l’ Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina e Veterinaria.

Mirko ha sostenuto il Corso in Tutela e Benessere Animale e la discussione è stata sulla “paramyxovirosi” negli ofidi. Un’esposizione eccellente, che gli ha permesso di conseguire la laurea con il massimo dei voti.

Complimenti al dott. Esposito per tutti i sacrifici e gli anni dedicati allo studio. In un giorno così glorioso nessuno ha potuto essergli vicino nel pieno rispetto di quanto dettato dai DPCM, ragion per cui suo padre Carmine ha voluto dedicargli un pensiero davvero commovente:

Hai raggiunto un grande traguardo della vita, lo hai superato splendidamente, e sono orgoglioso del tuo brillante risultato. Mi hai sempre dato tante soddisfazioni, conserva sempre la tua determinazione, e ti auguro di cuore una strepitosa carriera. Congratulazioni Dott. Esposito !

Da parte della redazione di Positanonews ed il suo direttore esprimiamo le più vive congratulazioni al dott. Mirko, ad maiora!