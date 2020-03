Sorrento. In tanti oggi hanno donato il sangue, i ringraziamenti del sindaco Giuseppe Cuomo

In questo periodo di emergenza è più che mai importante donare il sangue. Ed oggi l’Avis era presente a Sorrento, nei pressi della centrale Piazza Tasso e sono tanti i cittadini che hanno dato il loro contributo. Il sindaco Giuseppe Cuomo esprime la propria gratitudine con un post: “Sorrento ha risposto con generosità all’appello dell’Avis per l’emergenza sangue, dovuto alla paura dei cittadini di uscire di casa per recarsi nei centri trasfusionali. Sono 92 i cittadini che hanno donato: un gesto fondamentale per salvare tante vite umane. In tanti hanno chiesto di potere contribuire in vista di un prossimo appuntamento con le unità di raccolta mobile, che sarà tempestivamente comunicato. Ringrazio i volontari dell’Avis e quelli della Protezione Civile di Sorrento per la collaborazione e la disponibilità”.