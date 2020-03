Sorrento, sul Decreto emergenza coronavirus – lavoratori stagionali ,intervento di Rosario Fiorentino.

Sorrento – In merito alla bozza del Decreto emergenza coronavirus che il Governo si appresta a varare, circolata dalla giornata di ieri e le tante perplessità in merito da parte dei lavoratori stagionali, raccogliamo le sensazioni di Rosario Fiorentino del Sindacato Cub . “Il provvedimento è molto complesso. Stando alle voci ed ai fatti che si susseguono ,giorno dopo giorno,il Decreto Legge Covid-19 al titolo II, Misure di Sostegno al Reddito-Capo I estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale all’ art 12. Abbiamo chiesto di inserire la parte riguardante il settore turistico degli stagionali . La giornata di ieri è stata dedicata anche a questo aspetto per noi prioritario. Bisogna tuttavia capire che tutta l’ Italia è in ginocchio. Il Governo si deve adoperare e disciplinare tutto il mondo del lavoro in un testo chiaro ed efficace tenendo conto delle risorse, delle esigenze e le specificità di ogni settore. Ad oggi tutto procede benino ma la stesura del testo non è ancora non è definitiva e tutto può essere cambiato fino all’ ultimo istante prima di essere pubblicato. Continuiamo a raccogliere le firme per la modifica della Naspi e allarghiamo la platea di lavoratori condividendo le informazioni. Lavoratori stagionali uniti ed insieme dobbiamo farcela !” – Rosario Fiorentino – Cub Sorrento