Sorrento. Successo dell’incontro a Casarlano di Massimo Coppola e con l’intesa con Di Prisco si rafforza Tantissime persone oggi a Casarlano per discutere della città che vogliamo costruire insieme da qui ai prossimi cinque anni. Senza proclami o sensazionalismi, ma provando ad avere una visione politica seria, fatta di ascolto e partecipazione. L’entusiasmo è stato enorme e la cosa non può che rendermi orgoglioso, soprattutto se penso agli attacchi dei soliti che vorrebbero che non cambiasse mai nulla. Ma questa è la Sorrento che ci piace e che vogliamo adesso. Insomma Coppola continua a mietere successo di pubblico nei suoi incontri e si rafforza la squadra con l’intesa con Luigi Di Prisco, ex assessore all’ambiente, fra i più apprezzati in Penisola Sorrentina, e ora Presidente del Consiglio.