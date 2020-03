Sorrento. Sosteniamo gli angeli dell’ospedale: la lettera commovente della figlia della caposala

In questo momento di emergenza, il nostro supporto e la nostra ammirazione vanno agli angeli degli ospedali e del pronto soccorso. Perchè in tempi di coronavirus gli angeli indossano camici e divise: corrono senza sosta nelle corsie d’ospedale, pattugliano il territorio, lavorano dietro i banconi delle farmacie. E’ l’esercito silenzioso di chi non si ferma, con coraggio e dedizione. La risposta migliore all’emergenza è riscoprire il senso di comunità: la vicinanza del cuore contro le distanze di sicurezza.

Medici, paramedici, infermieri, Protezione Civile, Forze dell’ordine, Croce Rossa: il loro lavoro è sotto gli occhi di tutti. Qualcuno è in quarantena, qualcuno altro ha già contratto il virus, tutti alla fine torneranno al loro posto.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Laura Scotti, una ragazza di Sorrento, figlia di Lucia De Maio, caposala del pronto soccorso dell’ospedale di Sorrento. Ecco la lettera commovente di Laura:

“Cara mamma;

Sei sempre stata un esempio per me, fin dalla giovane età. Mi sono così implementata e innamorata del tuo modo di lavorare che 2 anni fa ho deciso di provare ad indossare le tue scarpe, la tua tenacia e di percorrere il tuo stesso cammino e dunque cercar di entrare all’università per divenire non un’infermiera qualsiasi, ma una VERA infermiera, proprio come te.

In questo momento storico ricco di angoscia, ansia e preoccupazioni tu sei in prima fila ad occuparti dei pazienti e di noi come se, sotto quella divisa, il tuo corpo non fosse mai stanco.

Quando sono a casa e in tardo pomeriggio sento il citofono suonare mi precipito per cercar di rispondere il più veloce possibile e quando sento esclamare “sono mamma”, mi sorride il cuore, sai perché? Perché nonostante vorrei star più tempo con te mi si colma l’anima d’orgoglio quando ti osservo arrivare a casa dopo 11 ore di lavoro. Appena i tuoi passi assordanti iniziano ad incamminarsi verso di noi la casa prende vita. Arrivi, Inizi a mettere tutta la spesa in ordine, ogni cosa nel proprio scomparto e nemmeno un minuto dopo siamo a ridere, a scherzare e a prendere in giro Alessandra per il suo amore nel voler fare sempre lei la cucina.

Nonostante le urla agghiaccianti ascoltate in corsia,

Nonostante la stanchezza.

E nonostante il volto affaticato ,quando esci dall’ospedale, riesci in maniera del tutto genuina a rinchiudere tutta la brutalità, la paura e la grinta nel tuo armadietto e quando arrivi a casa da noi sei la mamma più dolce del mondo. A fine turno sei così stanca, lo si vede da come il tuo sguardo, quando ci sediamo per chiacchiere della giornata, si perde spesso nel vuoto, lo capisco da come molto spesso rimani assorta nei tuoi pensieri. Si, è vero, cerchi di mascherare la tua estuenuazione per apparire forte ai nostri occhi ma, cara mamma, non abbiamo più 11 anni e, grazie all’empatia che ci avvolge, basta guardarti semplicemente negli occhi per captare che vorresti solo rimuovere le scarpe e sprofondare nel tuo letto, per staccare un po’ la spina, per pensare un po’ a te stessa, per ricaricare il tuo cuore e la tua mente per il giorno seguente. Io sono orgogliosa di avere una mamma come te. Non sei solo la coordinatrice del pronto soccorso, non sei solo quell’infermiera che lotta ogni giorno contro la vita e la morte, sei molto di più. In questa fase così particolare mi sono chiesta innumerevoli volte come si fa a lottare a denti stretti nascondendo l’amarezza dietro ad un sorriso. Mi sono domandata come si fa a lavorare per lunghe ore sommersa da urla di pazienti che ti guardano come se fossi l’unico spiraglio di luce, l’unica salvezza.

Mi sono interrogata, in silenzio, su come si fa a sfidare uno sfigmomanometro, un saturimetro per cercar di scovare i bisogni che celano dietro ai pazienti.

Mi sono chiesta anche come fanno alcune persone a non comprendere il tuo lavoro. Ad oggi la risposta ce l’ho. Purtroppo o per fortuna non tutte le donne sono nate per essere delle guerriere;

Non tutte le donne sono nate per rimboccarsi le maniche e divenire il complice di chi si sente inappagato.

Molte donne sono nate per essere spettatrici, altre come te sono nate per essere protagoniste.

Non tutte le donne sono nate per sfiorare con il proprio cuore le malinconie altrui;

Non tutte le donne sono nate per arredare il tunnel di chi si sente annegare.

Non tutte le donne sono nate per SAPER ESSERE, SAPER FARE E SAPER DIRE.

Orgogliosa di essere figlia di una donna, una mamma, e una caposala che quando il gioco si fa duro fa un grosso respiro, stringe i denti e indossa il suo vestito più bello: il suo sorriso.”