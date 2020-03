Sorrento, sospeso il motoraduno, ma non la sfilata. Gli auguri da tutti . Come ANTICIPATO DA POSITANONEWS, raggiunto in anteprima da una telefonata degli organizzatori, l’assembramento non ci sarà, ma ci sarà la sfilata, nel rispetto delle norme. Arrivano le comunicazioni da tutti , ci fa piacere per gli organizzatori ed il Comune di Sorrento, sarà una bella sfilata di gioia.(redazione)

Sorrento – Il comitato organizzativo del moto raduno ha rilasciato un comunicato che sospende il motoraduno a Sorrento. Lo fa sapere Rosario Lotito del Movimento 5 Stelle che molto si è adoperato affinché l’evento, quanto meno, venisse rimandato. Nel riprendere l’ordinanza n.5 del 06/03/2020 della Regione Campania, avente per oggetto:ulteriori misure per la prevenzione gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 con la quale si ordina il divieto di svolgimento dell’ evento motoraduno Furbinentreffen 2020 programmato sul territorio del Comune di Sorrento e della Penisola sorrentina dal giorno 6 all’8 marzo 2020. “Ne prendiamo atto – dichiara Lotito – e siamo in pieno accordo con gli organizzatori. Ma resta comunque il fatto che, anche se il decreto prevede questo tipo di manifestazione, il Sindaco per buon senso e per tutelare la salute dei cittadini avrebbe dovuto annullare tale manifestazione….

Di seguito il comunicato dello organizzatori: