Sorrento. Il sindaco Giuseppe Cuomo interviene sui buoni spesa: “Solo 89.500 euro i fondi concessi al comune, non sono sufficienti”

Riportiamo il messaggio del sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo:

“Lo avevamo detto a poche ore dall’annuncio del presidente Conte. I buoni spesa messi a disposizione dal governo per i soggetti bisognosi si riducono a pochi spiccioli, che serviranno solo per alimentare illusioni. Sono 89mila e 500 euro i fondi concessi al Comune di Sorrento, non certo sufficienti a fare fronte alle esigenze delle famiglie bisognose e a rispondere alle richieste di aiuto dei nuovi soggetti in difficoltà: lavoratori stagionali, ma anche professionisti, artigiani, piccoli commercianti e tanti che si sostenevano con impieghi di fortuna e che oggi, con la chiusura totale di ogni attività, soffrono economicamente.

In anticipo sulle attività del governo, dal primo momento ci siamo mossi per dare risposte concrete ai nostri concittadini che oggi non hanno più un reddito, con l’attivazione dei nostri servizi sociali e anche con l’attivazione di un conto corrente dedicato, che ha attirato addirittura inutili polemiche e critiche ingenerose.

Ma tant’è. Oggi siamo chiamati a fare la nostra parte e non ci tiriamo indietro.

Pertanto, stiamo lavorando in queste ore per accelerare sugli aiuti.

Siamo solo all’inizio di questa crisi e chiediamo con forza all’esecutivo di attivare intanto nuove risorse e strumenti agili, per consentirci di dare risposte immediate ai cittadini”.