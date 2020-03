Sorrento, il sindaco Cuomo: “Stop agli spostamenti”, il messaggio agli operatori turistici

“Alla luce delle disposizioni dell’articolo 1 del DPCM del 9 marzo 2020 che recepisce ed integra quelle dell’articolo 1 del DPCM dell’8 marzo 2020, vi invito a fare presente agli ospiti frequentanti le strutture di tutti i Vostri associati, o beneficianti dei servizi da esse assicurati che si deve tassativamente: “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita” dal territorio “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” e che “è consentito il rientro verso il proprio domicilio, abitazione o residenza””.

Così il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, in una comunicazione urgente inviata alla associazioni di categoria di albergatori, b&b, ristoratori, agenti di viaggio e commercianti. “Certo del fatto che, la gravità del momento e della situazione unitamente alle eccezionali misure adottate dal Governo, rendano comprensibile l’ esigenza di rispettare certe norme – conclude il primo cittadino – confido nel Vostro senso di responsabilità e nella Vostra collaborazione”.