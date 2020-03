Sorrento rischia di perdere Furbinentreffen, circa mille persone che ritornano anche in estate. All’Hotel Flora siamo stati accolti amichevolmente, da persone nonostante tutto, serene, che stanno prendendo la situazione in cui si sono trovate come una vacanza. Non faranno nulla di ciò che è vietato dalla legge, né raduno, né sfilata, ma sono molto rammaricati. Soprattutto in seguito a certi commenti. Molti si chiedono come mai, in una località turistica come questa, siano stati accolti in questo modo.

In effetti, lamentarsi della crisi del turismo, ma, al contempo, danneggiarlo in questo modo, potrebbe risultare alquanto contraddittorio.

In questo preciso momento, a Sorrento, c’è un indotto di circa mille persone, che la città rischia di perdere definitivamente, correndo il pericolo di non organizzare mai più questa manifestazione, dopo ben vent’anni. L’amarezza è dovuta alla totale mancanza di comunicazione: il tutto è arrivato tramite social.

Inoltre, a proposito di assembramenti, in località Tordigliano, ogni fine settimana, decine e decine di motociclisti si ritrovano proprio per stare insieme. In ogni occasione ci si può trovare in assembramenti: nelle piazze, nei bar, sui treni. A quel punto, bisognerebbe chiudere tutta la Penisola Sorrentina, con tutti i danni per il turismo che questa azione comporterebbe.

Secondo la nostra opinione, il creatore di questo problema avrebbe dovuto rifletterci un altro po’, non ritenendoci noi assolutamente d’accordo con questo modo di fare. Sicuramente l’assembramento in piazza era vietato e già si era deciso di non farlo, ma arrivare anche con una delibera di giunta regionale, alla quale vanno aggiunte tutte le offese che ci sono state sui social, totalmente a titolo gratuito, dovrebbe far riflettere. Fortunatamente, si tratta di una piccola, se non minima, parte, un’esigua minoranza.

Ma questa situazione dovrebbe farci riflettere: Sorrento, in un momento di profonda crisi, ha perso un’occasione d’oro, trattandosi in questo caso anche di turismo di ritorno in vista dell’estate.